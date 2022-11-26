Квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 26 ноября в 11:28 начал выполнять разведывательные полеты над позициями наших подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 — в районе высоты Едди Хырман Агдамского района, сообщили в Минобороны.

«Квадрокоптер, обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений, был посажен особым способом и перехвачен», — отмечается в сообщении.