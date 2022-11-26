27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность,в основном без осадков. сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Утром в некоторых местах будет туман.

Ближе к вечеру ожидаются дожди, северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 14-16 ° тепла. В Баку ночью будет 10-12° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит 5-10° тепла, днем 13-17° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 5-8° тепла.