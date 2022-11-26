Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената (верхней палаты парламента). сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечено, что выборы назначены в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената.

Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы республики. Ранее 15 депутатов Сената назначались президентом Казахстана, потом это число было решено сократить до 10. Срок полномочий членов Сената составляет шесть лет. Половина избираемых сенаторов переизбирается каждые три года. Сенаторов от регионов выбирают тайным голосованием выборщики — депутаты местных представительных органов.