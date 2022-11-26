С 21 по 25 ноября 2022 года делегация, состоящая из представителей Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), Секретариата Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, провела в Женеве, Швейцария, 20-ю встречу «Конвенции о запрещении использования, резервирования, производства и транспортировки противопехотных мин и их уничтожения», сообщили в ANAMA.

На встрече делегация представила позицию Азербайджана, проинформировала о минной проблеме, с которой сталкивается наша страна, о проводимой правительством широкомасштабной гуманитарной деятельности по разминированию, восстановительных работах для возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

Члены делегации отметили, что проводимые операции по разминированию служат устойчивому развитию.

В рамках визита также было проведено мероприятие на тему «Проблемы гуманитарной разминирования и партнерство, ведущие к совместным решениям», посвященное проблеме разминирования, с которой сталкивается Азербайджан.

Главной целью мероприятия, в котором приняли участие более тридцати представителей, является более детальное донесение до широкой общественности существующей в Азербайджане минной проблемы и объединение усилий на международном уровне по ее решению.