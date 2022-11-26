Индийская компания по космическим исследованиям выполнила в субботу, 26 ноября, успешный запуск ракеты-носителя с девятью спутниками.

Об этом сообщается в трансляции, которая идет на сайте ведомства.

На борту ракеты носителя, успешно стартовавшего, был новейший аппарат для исследования океана. Старт произведен был с национального космодрома на острове Шрихарикота.

Ракета PSLV стартовала в 09.26, на борту носителя был спутник Oceansat 3, необходимый для проведения океанографических исследований и наблюдения за процессами в мировом океане.

Среди планируемых к выводу на орбиту малых спутников — аппарат производства Бутана.