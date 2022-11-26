Похоронен бывший заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана, участник первой и второй Карабахской войны полковник Маис Оруджалиев.

Тело военнослужащего, скончавшегося в Турции после продолжительной болезни, было доставлено на родину вчера вечером, сообщает Report.

Покойный был предан земле в родном селе Исметли Билясуварского района.

По распоряжению президента Ильхама Алиева М.Оруджалиев был награжден орденом «Карабах», медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана» и «За освобождение Джебраила».