Президент России Владимир Путин заявил, что многие россияне после распада СССР хотели жить как в Париже, но выяснилось, что там другой культурный код.

«Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнётся сладкая жизнь, завтра мы будем жить как в Париже и ещё где-то», — заявил он на встрече с матерями участников «специальной военной операции».

Путин добавил, что в настоящий момент многим не хочется жить как в Париже.

«А думалось, что там будет хорошо, на самом деле, всё совсем не так, там культурный код другой», — подчеркнул российский лидер.