США активно сотрудничают с властями Казахстана, чтобы запустить экспорт нефти из страны в обход России, сообщил американский посол в Астане Дэниел Розенблюм.

По его словам, с переговорах участвуют как американские компании, добывающие нефть на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, так и партнеры из других стран.

С сентября государственная компания «Казмунайгаз» начала экспортные поставки через Грузию и Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. «Я, думаю, это положит начало новым альтернативным путям, это один из первых шагов», — заявил Розенблюм (его цитирует «Интерфакс»).

Вслед за нефтью в обход российских портов Казахстан намерен вывозить уран — другой важнейший экспортный товар. Государственная корпорация «Казатомпром», крупнейший добытчик урана в мире компания планирует активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут: по Каспийскому морю, а затем через территорию Азербайджана и Грузии 3,5 тысячи тонн урана будут поступать в порты Черного моря, откуда суда доставят его покупателям.

По новому маршруту «Казатомпром» планирует экспортировать примерную шестую часть своей ежегодной добычи (21,8 тысячи тонн в прошлом году).