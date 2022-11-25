Соединенные Штаты смогли извлечь выгоду из экономического спада в Европе, вызванного военным конфликтом на Украине и санкциями против России. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, беседуя с журналистами после встречи глав торговых ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что события на Украине и санкции ЕС против России вызвали энергетический кризис и подтолкнули европейскую экономику к рецессии. «Если посмотреть на мировую экономику, то можно увидеть, что Европейский союз сейчас находится в проигрыше», — заявил Сийярто. «И совершенно ясно, — добавил он, — кто наживается на страданиях европейской экономики».

«Положение и конкурентоспособность экономики США, безусловно, улучшились за последний период, — продолжил министр. — Движение европейской экономики в сторону рецессии — хорошая новость для экономики США, и, похоже, американцы смогли извлечь из этого выгоду».

Он также отметил, что закон США о снижении инфляции, барьеры для продажи европейских электромобилей на американском рынке и тарифы на алюминий — это меры, которые «вызывают достаточно сильные подозрения в нарушении правил, регулирующих мировую торговлю». Сийярто заявил, что ЕС должен поступить аналогичным образом в отношении США, чтобы поддержать собственную экономику и свои национальные компании.