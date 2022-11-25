С сожалением отмечаем, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов вновь указаны под вымышленными армянскими топонимами. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Так, в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 25 ноября 2022 года маршрут патрулирования отмечен как направление населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни».

Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых как «Мардакерт» и «Мартуни», — АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны.