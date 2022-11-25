«Присоединение» (здесь и далее закавычено нами — Минвал) Донбасса к России должно было произойти раньше, сказал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников «специальной военной операции».

«Мы исходили из того, что, может быть, удастся договорится о том, что Луганск и Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли», — сказал президент (цитата по РБК).

Он отметил, что тогда российские власти «не чувствовали до конца настроения людей. «Невозможно было понять, что там происходит», — уточнил Путин.

«Теперь стало очевидным, что это «воссоединение» [с Россией] должно было бы произойти раньше. Может быть и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами», — подытожил президент.

