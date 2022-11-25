Конфликт в ОДКБ произошел по договоренности между премьер-министром Армении Николом Пашняном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на встрече, которая состоялась в Париже.

Об этом заявил политолог, директор российского Института политических исследований Сергей Марков.

Как отметил политолога Армения призывает членов ОДКБ помогать ей в конфликте с Азербайджаном. «А члены ОДКБ готовы помогать Армении, но без конфликта с Азербайджаном. Пашинян требует, чтобы ОДКБ признала вторжение Азербайджана в территорию Армении. А члены ОДКБ считают, что это не вторжение, а микро-конфликты и причиной этого является то, что до сих пор не проведена демаркация и делимитация границ», — цитирует его «АзерТадж».

По мнению С.Маркова, Пашинян в условиях конфликта Запада с Россией хочет перевести Армению и других членов ОДКБ в союзники Запада, прежде всего Франции.