В настоящее время питание детей в дошкольных образовательных учреждениях регулируется нормативом 1994 года.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в настоящее время ведется работа над изменением этого норматива: «Это достаточно старый и в каком-то смысле устаревший документ. В действующем стандарте приводятся отдельные виды пищи и напротив них указаны граммы потребления. Например, сколько граммов молока должен выпивать ребенок в течение дня, сколько фруктов и овощей, белого и черного хлеба, других продуктов он должен есть. Если вы посмотрите на этот список, то увидите, что некоторых продуктов из него нет сегодня на рынке. Например, нет второго сорта пшеничной муки. Наш подход заключается в том, что это должно регулироваться по калориям, а не по видам пищи. В настоящее время с привлечением экспертов подготовлен первоначальный вариант этих стандартов. С ближайших недель до 50 садов — постепенно это число будет увеличено до 100 — будут обеспечены горячим питанием. В этом случае прозрачность увеличится. Потому что в нынешней ситуации мы не можем пойти и уточнить в ходе мониторинга, сколько граммов картошки достанется каждому ребенку, это невозможно. Поэтому вопросов и проблем может быть достаточно. Но объем горячего питания легко измерить»., — цитирует Амруллаева АПА