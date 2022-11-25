Южная Корея увеличила поставки лигроина (тяжелого бензина) из России через Тунис в другие страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные отчетов компании Refinitiv.

По данным Refinitiv, в прошлом году Южная Корея закупила у России 590 тыс. тонн топлива. Однако после введения антироссийских санкций поставки существенно уменьшились. При этом в октябре Сеул импортировал 740 тыс. баррелей, или около 82 тыс. тонн лигроина из Туниса. А уже в ноябре этот объем вырастет до 274 тыс. тонн.

Эксперты рынка указали на то, что изменение маршрута связано с желанием избежать внимания западных стран, чтобы воспользоваться более дешевым топливом из России.