НАТО смогла значительно расширить производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса 29-30 ноября в Бухаресте, отвечая на вопрос об отказе Германии разместить на Украине системы ПВО Patriot.

«Мы видим, что продукция значительно расширилась. В частности, НАТО смогла значительно нарастить производство советских вооружений и боеприпасов, которые срочно нужны Украине, которая все еще имеет большое количество советской артиллерии, для которой нужны боеприпасы и запчасти. Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — заявил Столтенберг.