Предъявлять территориальные претензии к Турции является признаком неадекватности, заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«На одной из встреч с молодыми представителями армянской общественности бывший президент Армении Сержик Саргсян сказал: «Мы освободили Карабах, а вы освободите исторические земли Армении, находящиеся на территории Турции»», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что с Турцией считаются все государства.

«Даже Швеция и Финляндия учитывают легитимные требования Турции, касающиеся вопроса предоставления убежища для террористов. А этот маленький, нищий, зависимый союзник России, я бы сказал – раб России, заявляет, что в один прекрасный день они оккупируют турецкие территории. Это свидетельство отравленного сознания», — добавил глава государства.