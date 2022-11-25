25 ноября чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике Паулин Эйзема была приглашена в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, сообщили в МИД.

На встрече было отмечено недовольство письмом заместителя премьер-министра Королевства Нидерландов, министра иностранных дел Вопке Хукстры, адресованным парламенту Нидерландов 23 ноября, в котором содержатся обвинения в якобы совершении Вооруженными Силами Азербайджана военных преступлений.

Посол Нидерландов сообщил, что передаст по назначению обращение азербайджанской стороны.