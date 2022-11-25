«Были озвучены определенные цифры относительно пенсионного возраста. Среди людей, достигших 65-летнего возраста, 60% получают пенсию, а 40% получают социальные пособия».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

«Сегодня у нас 68% выходящих на пенсию получают пенсию более 12 лет. Несмотря на то, что, пенсионный возраст составляет 65 лет, средний возраст получателей пенсии в результате получаемых льгот — 60-61 год», — отметил министр.