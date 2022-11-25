Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану, заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Что касается настроя на мирное сосуществование в регионе, то в течение десятилетий армянская общественность была отравлена, отравлена пропагандой, ведущейся армянской диаспорой и армянскими националистами. Это и есть одна из причин того, что они устроили в азербайджанских городах и селах Карабаха, а также против азербайджанцев. Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану», — сказал глава государства.

По словам президента, туркофобия и азербайджанофобия стали идеологией в Армении:

«Они выдумали столько легенд о своей истории и исторических личностях, что начали верить в свои выдумки. Вся история Армении, все главные исторические продукты Армении являются фальшивыми», — добавил Алиев.