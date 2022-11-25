На встрече глав МИД стран-участников НАТО будет принято решение о новом пакете помощи Киеву.

«Чтобы помочь Украине пережить ужасающе холодную зиму в преддверии сильных заморозков в регионе, в состав поставок включат горючее и медикаменты».

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Также генсек сообщил, что на встречу глав МИД будут приглашены представители Украины, Грузии и Молдовы, чтобы обсудить меры по увеличению военных возможностей этих стран-партнеров со стороны НАТО.