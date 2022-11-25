Продлены сроки проверки в Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига. Ранее планировалось завершить проверки 25 ноября.
К проверкам привлечены дополнительные специалисты.
Продлены сроки проверки в Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига. Ранее планировалось завершить проверки 25 ноября.
К проверкам привлечены дополнительные специалисты.
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