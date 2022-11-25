На фоне того, что минимальная заработная плата в текущем году составляет 300 манатов, ограничение инфляции потребовало более справедливой индексации стоимости потребительской корзины. Потому что покупательная способность минимальной заработной платы в 2019 году в 250 манатов выше, чем таковая минимальной зарплаты в 300 манатов в 2022 году. Об этом заявил депутат Захид Орудж во время выступления в Милли Меджлисе, сообщает Minval.az.

Он подчеркнул, что увеличение стоимости минимальной потребительской корзины до 10 означает, что в нормативе, сформированном за счет продуктов питания, составляющих 70% корзины, уровень продовольственной инфляции выше 15 процентов, что снижает покупательную способность населения.

«То есть те продукты, которые вы покупали в ноябре прошлого года за 100 манатов, теперь приобретаете за 125 манатов. В том числе в корзине услуг месячные тарифы на газ, электричество, воду и канализацию выросли на 14 манатов. Наконец, наша сегодняшняя потребительская корзина опирается на нормативы доступа граждан к системе центрального отопления. Давайте посмотрим. Только 10 процентов населения имеют доступ к системе отопления. В этом случае квотой, обозначенной в потребительской корзине, невозможно обеспечить одну семью теплом более 10 дней. Поэтому классификация Всемирным банком нашей страны по стандартам третьих стран неправильная, наша страна должна быть причислена к категории стран со средним доходом. Если будут внесены изменения в указанном направлении, улучшится социальное обеспечение населения», — сказал Захид Орудж.

Депутат напомнил, что в 2022 году цена на полкилограмма хлеба достигала 65 копеек: «Для сравнения отметим, что в Венгрии хлеб подорожал на 65 процентов, а в Норвегии на 8 процентов. На самом деле, цены выросли также из-за повышения тарифов на воду, электроэнергию и топливо. В организации FAO прогнозируют, что рост мировых цен продолжится в 2023 году.

«Напомним, что мы входим в число народов, потребляющих больше всего хлеба в мире. Годовая норма потребления хлеба и хлебобулочных изделий на человека составляет 119 килограммов. Этот показатель в Турции составляет 104 кг, Болгарии 95 кг и Греции 89 кг. Пока в нашей стране не будут в полной мере внедрены современные агротехнологии, экономичные топливные технологии и производительность не будет доведена до 50 центнеров, зависимость от зарубежных стран будет сохраняться», — заключил он.