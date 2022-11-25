После нескольких дней не характерной для ноября благоприятной погоды, в Баку и на Абшеронском полуострове, днем 27-го погода изменится, 28-го ноября ожидается усиление северного ветра до 20-23 м/с, с перерывами будут идти дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, с 29 ноября по 02 декабря погода ухудшится, ожидаются осадки, температура воздуха днем составит 7-9°. Температура воздуха превысит климатическую норму на 7°.

Начиная с 26 ноября в северных и западных районах страны ожидается нестабильная погода, дожди, в отдельных местах ливни, в горных районах возможен снег.

С вечера 28 ноября и в первые дни декабря интенсивность осадков увеличится. Северный ветер 27-28 числа в отдельных местах усилится до 20-25 м/с.

Начиная с 28 ноября, температура воздуха будет с каждым днем понижаться, в низменных районах ожидается 6-11° тепла, в горных — 0-5° мороза.

Возможно повышение уровня воды в реках.