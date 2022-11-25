Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинежадом и Роухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Мы всегда отвечали и будем отвечать на любые антиазербайджанские шаги, будь то заявления или действия. Поэтому мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они — часть нашей нации», — отметил Алиев.