Спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев в связи с планами руководства страны развивать государственный язык призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов столицы республики на кыргызский язык.

Об этом он заявил в пятницу в Бишкеке во время выступления на общенародном курултае (съезде) страны, сообщает ТАСС.

«Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — сказал он.

По его словам, планы по развитию государственного языка в Кыргызстане до конца реализовать пока не удалось.

Ранее с подобной инициативой также выступили еще несколько депутатов киргизского парламента, которые предлагали всем районом столицы республики присвоить киргизские названия. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы.