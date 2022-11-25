Представьте, что цены на продукты питания выросли на 60%. Сколько бы не повышали зарплату, на улучшении состояния граждан это никак не сказывается. Об этом в пятницу на заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазиль Мустафа, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что производственные предприятия, открытые в регионах, прекращают свою деятельность по субъективным причинам: «На предприятиях с 10 000 работников фактически работают 100 человек. Приватизационные цены должны быть снижены, чтобы можно было оживить экономическую жизнь. Цены на продукты питания выросли на 60%. Сколько бы мы не повышали зарплату, она не чувствуется. Лекарства в нашей стране стоят в три раза дороже, чем в Турции. «Онкобольные страдают из-за стремления отдельных лиц заработать».