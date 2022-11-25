Представьте, что цены на продукты питания выросли на 60%. Сколько бы не повышали зарплату, на улучшении состояния граждан это никак не сказывается. Об этом в пятницу на заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазиль Мустафа, сообщает Minval.az.
Депутат отметил, что производственные предприятия, открытые в регионах, прекращают свою деятельность по субъективным причинам: «На предприятиях с 10 000 работников фактически работают 100 человек. Приватизационные цены должны быть снижены, чтобы можно было оживить экономическую жизнь. Цены на продукты питания выросли на 60%. Сколько бы мы не повышали зарплату, она не чувствуется. Лекарства в нашей стране стоят в три раза дороже, чем в Турции. «Онкобольные страдают из-за стремления отдельных лиц заработать».
Еще не вечер! Сейчас будут валить на Европу и на весь мир. Ай, «особо одаренные», в Европе инфляция 10-15%, а у нас 60%. Население в Европе уже воет от дороговизны, а наше население молча терпит. А как же иначе, ведь нашим «бизнесменам»-монополистам (читай: мафиозным кланам) нужно еще несколько миллиардов, чтобы уровень их драгоценной жизни и их выродков не пострадал. Им же не хватает на жизнь в Лондонах и Парижах, народ никуда не денется, раскошелится. А это все опять идет к вопросу о системе власти. Президент занят Карабахом, и все остальные, все его подчиненные решили, что настало время для очередного исторического витка для обогащения за счет народа. Такое ощущение, что Председатель Правительства спит с утра до ночи, он вообще какие-либо проблемами страны занимается? Этот беспредел в экономике кто-нибудь остановит?