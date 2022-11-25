Россия почти ежечасно наносит удары по освобожденному Херсону и другим громадам Херсонщины. Террор – это единственное, что умеют россияне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в четверг, 24 ноября.

«Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что они пока могут – терроризировать», – сказал глава государства.

По словам Зеленского, нынешнее российское руководство деградировало до уровня террора – энергетического, артиллерийского, ракетного.

«Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут оградить наш народ от любых российских эскалаций. Каждый день работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости», – отметил украинский лидер.