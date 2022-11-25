Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия предложила разместить на польской территории.

По его словам, были разговоры о том, как лучше всего использовать предложение Германии, чтобы «защитить большую часть того пространства, которое находится под угрозой», сообщает польское агентство PAP.

«Конечно, я считаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит эту полосу земли, эту границу, это западное украинско-польское пограничье и это восточное польско-украинское пограничье. Мы делаем все, чтобы обеспечить высочайшую безопасность, максимум безопасности в этой части Польши», — заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что западная граница Украины и восточная граница Польши является «тем же пространством».

По его словам, массированные ракетные удары РФ провоцируют новые волны беженцев, чего Польша не хочет допустить.