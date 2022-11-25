Отказ Еревана от проекта запуска Зангезурского коридора — вопреки обязательствам по Трехстороннему заявлению — означает необходимость введения полноценного контроля над перемещением грузов и людей по Лачинскому коридору — с необходимыми таможенными, досмотровыми и пограничными процедурами, осуществляемыми совместно представителями РМК и компетентными органами Азербайджана, а также ведением соответствующего учета лиц и автотранспорта, пересекающих госграницу Азербайджана (вьезд/выезд) с использованием Лачинского коридора.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.