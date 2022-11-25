Перечень и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, прежнему и нынешнему командованию временно дислоцированного российского миротворческого контингента на территории Азербайджана, а также в Турецко-Российский Совместный Центр Мониторинга, и эти названия используются в информации, которая неоднократно запрашивалась.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Тем не менее, к сожалению, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта «Магавуз».

Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под «названием «Магавуз» — Чардаглы. Подразделения азербайджанской армии не нарушали режим прекращения огня и не производили выстрелов в этом направлении.

При этом также заявляем, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

Призываем командование временно дислоцированного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента указывать в соответствующей информации названия населенных пунктов на территории нашей страны с правильными топонимами и строго пресекать все провокационные действия незаконных армянских формирований, включая минирование территорий.