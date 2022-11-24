Министры энергетики стран Евросоюза пришли к соглашению исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен был составить минимум 15% от объема газохранилищ государств сообщества, или 13,5 млрд кубометров, говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенное по итогам неформальной встречи в Брюсселе.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках», — говорится в документе.

Также отмечается, что государства обязаны «приобретать через этот механизм 15% всего газа», необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году. Исключение российского газа из совместных закупок было особо подчеркнуто.