Иранские военные советники погибли в Крыму. При этом любые другие иранцы на захваченной украинской территории, поддерживающие вторжение Москвы, автоматически становятся мишенью.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, иранцы присутствовали в Крыму, чтобы помочь России пилотировать вооруженные беспилотники Shahed-136, предоставленные правительством Ирана.

Сначала Тегеран отрицал присутствие иранских беспилотников в Украине, впоследствии заявил, что поставил «небольшое количество» БПЛА в Россию за несколько месяцев до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Также правительство Ирана отрицало отправку иранских инструкторов, чтобы помочь россиянам управлять беспилотниками с захваченной территории.

Киев выразил недоверие версии событий со стороны Ирана, поэтому эксперты из обеих стран встретились, чтобы обсудить доказательства, собранные Украиной.

«Иранцы продолжают настаивать, что они не являются поставщиками оружия для РФ, но нам нужны подтверждения. Есть ли у нас это подтверждение сегодня? Нет. Мы понимаем, что эти вещи не летают, если люди не научатся ими управлять, и россиянам не хватает ума, чтобы разобраться в этом самим… В современном мире ничего не скроешь. Это только вопрос времени, когда это будет обнародовано», — подчеркнул секретарь СНБО.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 ноября, попытался обвинить Украину, заявив, что она может положить конец всем возможным страданиям мирного населения, если выполнит «требования российской стороны». Однако Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет «под прицелом».

«Ты не должен быть там, где не должен быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны убить их», — подчеркнул Данилов.