24 ноября 2022 года 16 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики, были репатриированы в нашу страну. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Репатрианты, среди которых 13 детей и 3 женщины, были доставлены в нашу страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана. После установления их местонахождения, личности и гражданства Азербайджана был осуществлен транзит через территорию Турецкой Республики.

В Турецкую Республику были направлены представители соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, обеспечено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.

Нашим гражданам посольство Азербайджана в Турецкой Республике предоставило «Свидетельства о возвращении в Азербайджан» и авиабилеты. 24 ноября 2022 года указанные граждане были репатриированы в нашу страну.

Правительством Азербайджана планируется принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц.

Отметим, что в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриировано 409 граждан, в том числе 380 детей и 29 женщин.

Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры по репатриации граждан страны, оказавшихся в затруднительном положении в зарубежных странах, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами.