События, происходящие в настоящее время в регионе и во всем мире, подтверждают необходимость расширения сотрудничества в борьбе с существующими вызовами.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на международной конференции «По Срединному коридору: геополитика, безопасность и экономика».

Министр указал на то, что обеспечение безопасности и надежности транзитных операций на фоне событий, которые продолжают создавать риск нарушения цепочки поставок, является одним из главных приоритетов Азербайджана — одной из основных транзитных стран международного Срединного коридора Восток-Запад.

«Сотрудничество в области энергетической безопасности как одна из основ укрепления связей имеет большое значение для Азербайджана. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Европейским Союзом 18 июля 2022 года, включает в себя ряд компонентов энергетической безопасности, в том числе модернизацию энергетической инфраструктуры, расширение сотрудничества в развитии альтернативных источников энергии. Наращивание усилий в области производства электроэнергии также входит в число приоритетных направлений. С точки зрения укрепления региональной коммуникации, различные трехсторонние форматы способствуют расширению связей в регионе и устранению имеющихся противоречий, служат важным этапом для дальнейшего развития стратегических связей, основанных на взаимных интересах. Азербайджан в соответствии с соответствующим пунктом трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предпринимает практические шаги по открытию коммуникаций в регионе. В этом конкретном случае необходимо выполнение обязательств по открытию Зангезурского коридора. Это может внести важный вклад в использование всего потенциала региона, а также в процесс миростроительства», — добавил Байрамов.