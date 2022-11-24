Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию страны, однако рассчитывает, что республика сможет дать отпор агрессору самостоятельно.

«Мы, конечно, никогда не будем против, если, не дай Бог, это случится. Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить», — сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

«Кому надо, я сказал: здесь мы не будем обсуждать уже проблему «грязной» или «чистой» ядерной бомбы. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы – это наши договоренности с Россией, наша совместная группировка вооруженных сил», — добавил Александр Лукашенко.