Сегодня, 24 ноября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись еще 50 украинских защитников. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В частности, Украина вернула 20 нацгвардейцев, 12 военных из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, 6 — Госпогранслужбы и 2 — из терробороны.

Ермак сообщил, что среди освобожденных двое офицеров и 48 рядовых и сержантов.

«Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из «Азовстали», а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный», — написал он.