Харьковского мэра Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование негосударственного (русского) языка во время обращений к гражданам. Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

«Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским головой Игорем Тереховым», — говорится в сообщении.

Как отмечается в постановлении, Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона «Единые новости» применял негосударственный язык, чем нарушил закон. За это предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.