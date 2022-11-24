20.20 Следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвёртого (ст.105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительным данным, сегодня, находясь на улице Синёва в городе Крымске, 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвёл несколько выстрелов в своих знакомых 1983 г.р и 1969 г.р., которые от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, который в настоящее время госпитализирован», — уточнили в Следкоме.

Из того же ружья местный житель убил одним выстрелом ещё одного мужчину, его личность сейчас устанавливается. После произошедшего злоумышленник свёл счёты с жизнью. На месте работают следователи и криминалисты СКР, уточняются все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения.

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19.02 Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«Предварительно, мужчина застрелил троих», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что сам стрелявший также погиб.

Региональная прокуратура проводит проверку.

