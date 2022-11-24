В Азербайджане выявлено еще 45 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились. Информацию приводит Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 127 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 813872 человека вылечились, 9975 скончались, число активных больных — 280.

За прошедшие сутки проведено 2043 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7365617 тестов.

За сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 397 человек.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 93, вторую — 76, три и более — 182, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 46 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13920060. Первую дозу вакцины получили 5392203, вторую — 4873458, три и более — 3390643, бустерную дозу после положительного результата теста — 263756 человек.