Армения использовала Лачынский коридор для транспортировки мин, установленных на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, Армения не выполняет положения трехстороннего заявления, что наносит ущерб процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«В очередной раз на территории Азербайджана были обнаружены мины. Недопустимо, чтобы Армения не выполняла свои обязательства. Обнаруженные мины производства Армении 2021 года были перевезены через Лачынский коридор. Этому необходимо положить конец», — цитирует его «Репорт».

21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба были обнаружены 350 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении 2021 года, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.