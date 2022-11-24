Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о том, что Киевсовет одобрил решение о присвоении бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звания Почетного гражданина.

Градоначальник отметил, что британский политик неоднократно посещал столицу Украины и до, и во время спецоперации.

«Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», — написал Кличко.

Также глава города высказал благодарность за оказываемую поддержку и пригласил Джонсона снова посетить Киев, чтобы забрать почетную награду.

2 июля мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы.