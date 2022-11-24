«Тематика мирного договора, как и другие вопросы армяно-азербайджанской нормализации, носят чувствительный характер», заявила на сегодняшнем брифинге специальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что нецелесообразно комментировать позиции сторон до появления конкретных договоренностей.

«Мы неоднократно об этом говорили», — цитирует Захарову АПА.

Захарова напомнила, что 14 ноября специальный представитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев находился с визитом в Ереване.

«В настоящее время Ховаев находится в визитом Баку. В ходе контактов Ховаева в Баку обсуждается проблематика мирного договора», — отметила М.Захарова.