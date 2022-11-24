Обнаруженные в северном направлении высоты Сарыбаба мины свидетельствуют о том, что Армения использовала Лачинскую дорогу для военной деятельности. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Накануне Минобороны сообщило, что на данном участке было обнаружено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году, которые были зарыты незаконными армянскими вооруженными формированиями. С августа текущего года на границе между Азербайджаном и Арменией на Кяльбаджарском и Лачинском участках было обнаружено и обезврежено 1119 мин, на территории Карабахского экономического района — 1609 мин (всего 2728 мин), произведенных в Армении в 2021 году.

В МИД отметили, что продолжение Арменией военных провокаций на азербайджанских территориях, неполный вывод ее сил с наших территорий, продолжение целенаправленного минирования наших территорий являются основными угрозами, препятствующими проведению широкомасштабных восстановительно-строительных работ в постконфликтный период, гражданскому населению, работающему на этих территориях, а также возвращению и мирному проживанию вынужденных переселенцев.

«Отмеченное еще раз показывает, что Армения препятствует процессу нормализации и усилиям по установлению мира в регионе. Эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, принятых Арменией в рамках трехстороннего заявления», — подчеркивается в сообщении МИД.