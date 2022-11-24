Загрязнение воздуха ежегодно уносит жизни более 200 тыс. европейцев. Об этом сообщается в распространенном в четверг отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

По данным исследования, загрязнение воздуха — экологический фактор, наиболее часто вызывающий проблемы со здоровьем, приводящие к летальному исходу. «В 2020 году 96% населения стран ЕС подверглось пагубному воздействию выбросов», — сообщает ТАСС со сслкой на исследования экспертов.

Исследователи выяснили, что наиболее распространенными причинами преждевременной смерти и инвалидности в Европе, связанными с загрязнением окружающей среды, стали сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, а также рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сахарный диабет. «Большая концентрация мелкодисперсных твердых частиц и различных вредных веществ в воздухе не только вызывает различные заболевания», — указано в докладе. Как отмечают его авторы, «это серьезно увеличивает нагрузку на сферу здравоохранения».

Наибольшее число случаев преждевременной смерти из-за загрязненного воздуха было зарегистрировано в Италии, Польше, Германии, Румынии и Испании. Лучше всего ситуация обстоит в странах Северной Европы — Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Эстонии.