Началось экстренное заседание Совета ООН по правам человека в свете ухудшающейся ситуации в Иране в связи с правами человека.

Выступая со вступительной речью на заседании, президент Совета по правам человека Федерико Виллегас отметил, что предложение о проведении экстренной сессии выдвинуто постоянными представителями Германии и Исландии, и поддержано другими странами-членами и странами-наблюдателями Совета.

На заседании ожидается обсуждение этнической дискриминации, которой подвергаются национальные меньшинства, проживающие в Иране, сообщает АПА.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на специальном заседании Совета ООН по правам человека рассказала о нарушении прав человека в Иране, подчеркнула важность устранения безнаказанности за совершенные нарушения, необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных.

«Иран все еще запрещает въезд в страну специального докладчика ООН. Поэтому мы предлагаем создать независимый и непредвзятый механизм ООН по расследованию нарушений прав человека в Иране. Таким образом, виновные будут привлечены к ответственности. Потому что безнаказанность мешает справедливости», — отметила глава МИД Германии.