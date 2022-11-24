Правительство Сербии вчера встречало прибывшего в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева с особой почестью.
Так, в знак уважения истребители сербских ВВС сопровождали азербайджанский борт №1 в воздушном пространстве Сербии.
Правительство Сербии вчера встречало прибывшего в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева с особой почестью.
Так, в знак уважения истребители сербских ВВС сопровождали азербайджанский борт №1 в воздушном пространстве Сербии.
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