Пожалуй, дело о зверском убийстве в товузском селе Дондар Гушчу 10-летней Нармин Гулиевой можно считать одним из самых темных среди тех тяжких преступлений, что совершены за последние 10 лет в Азербайджане. С момента убийства прошло три года, но до сих ни следствие, ни суд не смогли выявить прямых доказательств причастности подсудимого Илькина Сулейманова к убийству девочки.

Более того, то, что сегодня происходит на судебных процессах, говорит о том, что судьи часто выходят за пределы процессуальных норм и позволяют себе вольные высказывания в отношении участников процесса. Тогда как судья – это раб закона и должен действовать как чистый посредник между законом и конкретным случаем, формируя юридический силлогизм. Судья должен демонстрировать нейтральность, беспристрастность. Иначе какой смысл в судопроизводстве?

Сегодня местные СМИ привели слова судьи Дадаша Иманова в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, который обратился к И.Сулейманову и заявил буквально следующее: «Илькин, будь уверен, я вынесу в отношении тебя самое объективное решение. Так что рассказывай все детально. Обвинение было предъявлено на основании показаний, которые ты дал следствию, теперь ты должен рассказать всю правду, чтобы мы могли вынести объективное решение».

Комментируя Minval.az заявление судьи, адвокат И.Сулейманова – Алибаба Рзаев отметил, что этим высказыванием Иманов, сам того не подозревая, наводит тень на беспристрастность судебной власти: «Нет нужды говорить, что решение будет объективным, оно должно быть таковым в любом случае. Этим самым он ставит под сомнение деятельность судебной системы в целом. В конце процесса будет видно, объективен приговор суда или нет».

«А пока все, что имело место до сегодняшнего дня, указывает на то, что Илькин Сулейманов должен быть оправдан. Если это произойдет, можно будет считать оправдательный приговор суда объективным», — сказал адвокат.

По его словам, в деле нет ни единого прямого доказательства причастности Сулейманова к убийству, кроме тех показаний, которые были взяты с него под физическим давлением, то есть в результате пыток.

«Сейчас судебный процесс находится на стадии изучения материалов дела. В деле очень много моментов, указывающих на то, что обвинение сфальсифицировано, заранее запланировано. Сулейманов не имеет никакого отношения к этому преступлению. По нашей информации, в правоохранительных органах знают, кто убил девочку и при каких обстоятельствах. Просто они хотят скрыть настоящего преступника. Когда же встал вопрос, на кого свалить это дело, выбор пал на Илькина Сулейманова – спокойного, культурного, холостого мужчину. И стали строить обвинение вокруг него. Полтора года шло предварительное расследование. Следствие не смогло доказать причастность Илькина к убийству, и вынуждено было в такой незаконченной форме передать материалы дела в суд. Полтора года суд рассматривает дело, но так ни к чему и не пришел. Ситуация такая. Поэтому мы считаем, что суд должен оправдать Илькина Сулейманова», — сказал Алибаба Рзаев.

Он также отметил, что после принятия нового размытого и нечеткого закона о применении административных санкций в отношении адвокатов, чьи ходатайства судьи посчитают необоснованными и направленным на затягивание процесса, были попытки обвинить и адвокатов Сулейманова в этом. Но ни разу решения о штрафе вынесено не было.

Отметим, что у Сулейманова три адвоката: Алибаба Рзаев, Забиль Гахраманов и Муртузали Аббасов.

Напомним, что Нармин пропала 21 ноября 2019 года. Это случилось днем, после свадебного торжества, которое отмечали соседи. Спустя 46 дней девочка нашлась убитой и сожженной.

6 января в 19:40 в полицию поступило сообщение о том, что на расстоянии примерно 400-500 метров от дома Шарифа Гулиева горит тело ребенка. Оперативники тут же выехали на место происшествия. Здесь они застали троих мужчин, среди которых был и Илькин Сулейманов. На вопрос, кто первым увидел тело девочки, ответил И.Сулейманов.

По словам мужчины, он «вышел покурить и увидел, как на расстоянии 200 метров от него что-то горит» и «подошел поближе».

Патологоанатомы установили причину и время наступления смерти девочки. Она была убита примерно за пять дней до обнаружения. В области головы экспертами зафиксированы несколько повреждений (пять, в одном месте череп проломлен), которые были получены вследствие ударов тупым предметом. Что касается того, был ли ребенок изнасилован, то этот факт судебно-медицинской экспертизе установить не удалось, поскольку тело убитой ниже пояса сгорело полностью.

Было сделано предположение, что все это время ребенка держали не где-нибудь в отдалении, а на территории села Дондар Гушчу. Потому что на месте обнаружения сожженного тела Нармин криминалисты не нашли следов от колес автомобиля. Зато были зафиксированы следы, указывающие на то, что убийца привез тело жертвы в строительной тележке. То есть у стражей порядка было 40 дней на то, чтобы найти Нармин живой.

В районной полиции утверждали, что уже на четвертый день к поискам ребенка вместе с МЧС подключилась кинологическая служба. Была даже задействована собака, которая обучена поиску подозреваемых в преступлениях лиц. В селе Дондар Гушчу проживает около 4 500 человек. Полицейские начали свои поиски с домов, в которых никто не живет, либо проживают одинокие люди.

Позже жители села признались, что никаких обысков в их домах не производилось. Был проведен лишь осмотр домов близких родственников пропавшей девочки и территорий около ее дома, в том числе дорог, по которым ходила Нармин. Собакам дали понюхать нестиранные вещи девочки. Но поиски не дали положительных результатов.

Странно и то, что «убийца» был задержан сразу после того, как президент Ильхам Алиев взял расследование преступления под собственный контроль, 10 января 2020 года Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел республики было распространено совместное сообщение о том, задержан подозреваемый в убийстве — сосед и одноклассник отца жертвы Шарифа Гулиева – 47-летний Илькин Сулейманов.

С самого начала причастность задержанного к убийству вызывала большие сомнения, слишком много нестыковок и вопросов, оставшихся без ответов. Несмотря на то, что согласно официальным сообщениям правоохранительных органов, мужчина признался в содеянном.

По свидетельству родственников Нармин, она пропала со двора своего дяди Лятифа Гулиева. Известно, что братья Шариф, Ариф и Лятиф Гулиевы живут в непосредственной близости друг от друга. Днем девочка по поручению отца побежала возвращать своему дяде Арифу Гулиеву куртку, одолженную им накануне. В последний раз ее видели во дворе дома Лятифа Гулиева. Но странно то, что никто не видел, как она оттуда вышла.

В надежде на скорейшее обнаружение местонахождения Нармин родственники почти полным составом вышли на передачу Səni axtarıram («Ищу тебя») на телеканале Xəzər TV, ведущей которой являлась Хошгадам Идаятгызы. Последняя с особым рвением подключилась к поискам Нармин, грубо нарушив законы об оперативно-розыскной деятельности и тайне следствия, допрашивая близких родственников, которые первыми попали в круг подозреваемых, но правоохранительные органы не остановили ее. Почему?

Рамелла Ибрагимхалилова