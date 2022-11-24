24 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в нашей стране Александра Есауленко. и новонозначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в нашей стране Али Салема Насера. Так же Ильхам Алиев принял вверительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ватикана в нашей стране Марека Солчинского., сообщает пресс-служба главы государства.
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