В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года – 31 декабря в Азербайджане будет 5 нерабочих дней.

31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира и 1-2 января в связи с Новым годом объявлены праздничными днями.

В связи с тем, что 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года попадают на субботу и воскресенье, согласно Трудовому Кодексу, меняются местами рабочие и выходные дни, 3 и 4 января 2023 года будут нерабочими днями.

Таким образом, в новом году будет 5 нерабочих дней подряд.