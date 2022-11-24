Как и ожидалось, визит российского президента Владимира Путина в Ереван, состоявшийся там саммит ОДКБ, ничего армянам не дал. Об этом написал в своем «Фейбсуке» депутат парламента, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, армянский премьер Никол Пашинян, раздосадованный очередным унижением, уперся и заблокировал принятие итоговых документов саммита.

«Пока неясно, демонстрировал ли он свою «крутизну», на фоне неудач России в Украине или же выполнял установку своих западных кураторов по дальнейшему ослаблению ОДКБ. Ждем ответного хода со стороны Москвы. Если дело ограничится проблемами для армянских водителей и экспортеров на пограничном контрольно-пропускном переходе «Ларс» или же внезапным ремонтом газопровода посреди отопительного сезона, то удивлюсь. Пашиняну, как это неизменно рекомендует проживающий в Тбилиси украинский эксперт по оборонным вопросам Владимир Копчак, следует позаботиться о дополнительных мерах собственной безопасности.

Врагов у Пашиняна много, оружия после 44-дневной войны у них на руках осталось достаточно и переход от ругани в СМИ и митингового давления к террору, может произойти быстро. Что же касается итогов саммита, то можно констатировать, что председательство Армении в ОДКБ ничего ей не дало в плане безопасности и поддержки претензий к Азербайджану. Нет никаких перспектив и на ближайший год, так как председательство в ОДКБ перешло к Беларуси, лидера которой в Ереване постоянно обвиняют в поддержке Баку. А генсеком ОДКБ на предстоящее трехлетие утвержден представитель дружественного для нашей страны Казахстана», – подчеркнул Мусабеков.